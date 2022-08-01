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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 030 окупантів та 1768 танків
Росія втратила в Україні вже ·41 030 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1768 (+5);
- бойових броньованих машин - 4011 (+7);
- артилерійських систем - 932 (+16);
- РСЗВ - 259 (+0);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків - 223 (+0);
- гелікоптерів - 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736;
- крилаті ракети - 174 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10);
- спеціальна техніка - 82 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
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