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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 030 окупантів та 1768 танків

Росія втратила в Україні вже ·41 030 солдатів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1768 (+5);

бойових броньованих машин - 4011 (+7);

артилерійських систем - 932 (+16);

РСЗВ - 259 (+0);

засоби ППО - 117 (+0);

літаків - 223 (+0);

гелікоптерів - 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736;

крилаті ракети - 174 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10);

спеціальна техніка - 82 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

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