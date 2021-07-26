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На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців та 16 поранили
За 31 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 16 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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