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  • Російські зірки змінюють вектор?
Роман Лазоренко
головний редактор
13:11, Сьогодні

Російські зірки змінюють вектор?

Знищення 29 липня російськими військами 53 українських військовополонених у в'язниці в Оленівці на Донеччині з метою приховування жорстоких тортур та звірств росіян, призвело до резонансу не лише в Україні, а й в усьому світі.

Чергове свідчення небажання діяти в рамках міжнародних угод та норм міжнародного гуманітарного права, ймовірно, змусило задуматися в хибності політичних рішень військово-політичного керівництва рф навіть затятих прибічників путіна.

Російські зірки змінюють вектор?, фото-1

Так, відомі російські артисти, які раніше підтримували політику путіна щодо військових дій на території України, зокрема, Григорій Лєпс, група «Любе», Поліна Гагаріна та деякі інші, анонсували концерти в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Нижньому Новгороді, Сочі, Тюмені та Уфі з закликами «проти війни в Україні», «проти геноциду в Україні» «Нет войне» тощо.

Російські зірки змінюють вектор?, фото-2

  Цікаво, що Поліна Гагаріна, яка ще донедавна підтримувала всім своїми виступами очільника кремля, на своїх офіційних сторінках в соцмережах закликала керівництво росії припинити війну з Україною.

Російські зірки змінюють вектор?, фото-3

Допоки незрозуміло, чи цей «прояв» російських артистів є дійсним визнанням своїх помилок, перекладанням відповідальності за чергові вчинені воєнні злочини на керівництво країни та вибілювання свого імені, або це чергова «вказівка» кремля змінити фокус уваги та нібито довести, що є «харошіє руськіє».

Російські зірки змінюють вектор?, фото-4

Чим би не була покликана така зміна настроїв російських селебрітіс, мотивація бити ворога та підтримувати ЗСУ у українців лише зростає!

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#росія #Україна #Лепс #Гагаріна #Любе
Роман Лазоренко
головний редактор
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