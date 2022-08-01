Російські зірки змінюють вектор?

Знищення 29 липня російськими військами 53 українських військовополонених у в'язниці в Оленівці на Донеччині з метою приховування жорстоких тортур та звірств росіян, призвело до резонансу не лише в Україні, а й в усьому світі.

Чергове свідчення небажання діяти в рамках міжнародних угод та норм міжнародного гуманітарного права, ймовірно, змусило задуматися в хибності політичних рішень військово-політичного керівництва рф навіть затятих прибічників путіна.

Так, відомі російські артисти, які раніше підтримували політику путіна щодо військових дій на території України, зокрема, Григорій Лєпс, група «Любе», Поліна Гагаріна та деякі інші, анонсували концерти в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Нижньому Новгороді, Сочі, Тюмені та Уфі з закликами «проти війни в Україні», «проти геноциду в Україні» «Нет войне» тощо.

Цікаво, що Поліна Гагаріна, яка ще донедавна підтримувала всім своїми виступами очільника кремля, на своїх офіційних сторінках в соцмережах закликала керівництво росії припинити війну з Україною.

Допоки незрозуміло, чи цей «прояв» російських артистів є дійсним визнанням своїх помилок, перекладанням відповідальності за чергові вчинені воєнні злочини на керівництво країни та вибілювання свого імені, або це чергова «вказівка» кремля змінити фокус уваги та нібито довести, що є «харошіє руськіє».

Чим би не була покликана така зміна настроїв російських селебрітіс, мотивація бити ворога та підтримувати ЗСУ у українців лише зростає!