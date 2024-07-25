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Українські морпіхи захопили у полон 11 окупантів: серед них девʼять мобілізованих в "днр"
Минулої доби морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів.
Про це повідомляє Командування морської піхоти.
В результаті успішних контр-наступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ.
Серед них 1 офіцер, 1 прапорщик та 9 мобілізованих так званої "днр". Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів.
Підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби було знищено 1 ворожу БМП, більше 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено.
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