У Херсонській області ЗСУ звільнили 46 населених пунктів

У Херсонській області від окупантів звільнили 46 населених пунктів, повідомив в.о. глави ОВА Дмитро Бутрій.

У ході брифінгу він заявив, що більшість звільнених населених пунктів розташовані на півночі регіону – на кордоні з Дніпропетровською областю, інформує "НВ".

Ще кілька були звільнені на півдні на кордоні з Миколаївською областю.

За словами Бутрія, на деокупованій території є села, які практично зруйновані на 90%. Вони і зараз перебувають під постійними обстрілами, а населення в основному виїхало.

Він закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення Херсонської області.