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У Херсонській області ЗСУ звільнили 46 населених пунктів
У Херсонській області від окупантів звільнили 46 населених пунктів, повідомив в.о. глави ОВА Дмитро Бутрій.
У ході брифінгу він заявив, що більшість звільнених населених пунктів розташовані на півночі регіону – на кордоні з Дніпропетровською областю, інформує "НВ".
Ще кілька були звільнені на півдні на кордоні з Миколаївською областю.
За словами Бутрія, на деокупованій території є села, які практично зруйновані на 90%. Вони і зараз перебувають під постійними обстрілами, а населення в основному виїхало.
Він закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення Херсонської області.
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