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  • У Херсонській області ЗСУ звільнили 46 населених пунктів
Ольга Романова
редактор
14:29, Сьогодні
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У Херсонській області ЗСУ звільнили 46 населених пунктів

У Херсонській області від окупантів звільнили 46 населених пунктів, повідомив в.о. глави ОВА Дмитро Бутрій.

У ході брифінгу він заявив, що більшість звільнених населених пунктів розташовані на півночі регіону – на кордоні з Дніпропетровською областю, інформує "НВ".

Ще кілька були звільнені на півдні на кордоні з Миколаївською областю.

За словами Бутрія, на деокупованій території є села, які практично зруйновані на 90%. Вони і зараз перебувають під постійними обстрілами, а населення в основному виїхало.

Він закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення Херсонської області.

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#ЗСУ #Херсонщина #звільнення
Ольга Романова
редактор
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