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  • "ЗСУ – найсильніша армія в світі, батальйони росіян кладуть" - мобілізований окупант з Донецька, - АУДІО
Роман Лазоренко
головний редактор
18:03, Сьогодні
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"ЗСУ – найсильніша армія в світі, батальйони росіян кладуть" - мобілізований окупант з Донецька, - АУДІО

Наші воїни «кладуть» ворога «цілими батальйонами» і роблять це на «раз-два». Тож ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, су*а, никого…. Это так и есть, реально…» – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель тимчасово окупованого Донецька.

На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: «Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают».

Мовляв, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат: «А даже если продвигается наша (армія – прим.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ*бали. Батальоны ложатся...».

Так, українські захисники добре знають свою роботу і методично змітають з нашої землі «другу армію в світі».

Для тих росіян, хто не хоче повернутися додому в мішку, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя.

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#ЗСУ #СБУ #окупанти #Донецьк #перехоплення
Роман Лазоренко
головний редактор
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