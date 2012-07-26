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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 170 окупантів та 1768 танків

Збройні сили Україні з 24 лютого ліквідували близько 41 170 окупантів. Минулої доби російська армія втратила приблизно 140 військових, один гелікоптер та чотири артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали: особового складу – 41 170 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1768 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,

артилерійських систем – 936 (+4) од,

РСЗВ – 259 (+0) од,

засоби ППО – 117 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

Гелікоптерів – 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,

спеціальна техніка – 82 (+0).

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