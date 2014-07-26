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Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини
Розпочалася обов’язкова евакуація населення Донецької області.
Про це віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Telegram.
Фото: Ірина Верещук у Telegram
"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Першій потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", – йдеться у повідомленні.
Фото: Ірина Верещук у Telegram
Верещук подякувала місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам, а також особисто керівнику Кіровоградської області Андрію Райковичу та його команді.
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