Амелін: Путін протримається менше року, Росія — півтора

Схоже, що війна Росії проти України мала кілька рівнів цілей. Де спроба захоплення території - верхня, але не найголовніша. Пише у "НВ" економіст, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.

Найголовніша — Росія і справді бажала створити якнайшвидше СРСР. Але без війни швидкість створення не була б такою можливою. Народ не прийняв би таких різких змін: обмеження прав і свобод; зростання держави та залежності від неї; зникнення західних брендів та зв’язку зі світом; зростання впливу армії та силовиків.

А з війною і військовою пропагандою на все це росіяни виявилися згодними, що підтверджує соціологія з підтримкою режиму і дієвої дороги понад 80%.

Що дав би Путіну статус СРСР?

1. Незалежність. Це закрита країна, яка із залежної системи глобальних ланцюжків поставок виходить на самостійну позицію. Російський держборг мінімальний, якщо порівнювати з усіма європейськими країнами. Але недоумки прорахувалися і не оцінили, що вони по вуха залежні від західних технологій(електроніка, автоматика, роботи, програмне забезпечення…)

2. Вплив. Наявність величезних запасів вуглеводнів вже показало свій вплив на світові ціни на газ, які сягали історичних максимумів $3000 за тисячу кубометрів.

Також Росія вважала, що Америка залежить від її титану та критичних матеріалів, а отже, можна диктувати свої умови.

Реальність виявилася іншою. Частка Росії на світовому ринку нафти і газу знижується, а Америка легко відмовилася від російського титану, що поставило галузь на межу виживання.

3. Страх. Ядерний кийок і статус, нібито, другої армії світу. Ну і велика територія на карті. Схоже, приклад, коли 21-а армія світу дає по зубах 2-ї армії світу всім показав справжню«могутність» Росії. Територія ж Росії - на 95% порожня. І єдиний кого цікавить це питання — Китай.

4. Суб'єктність. Непередбачуваність у сукупності з описаними вище пунктами, на думку російських архітекторів, мають повернути Росію за стіл переговорів зі світовими суб'єктами.

СРСР майже вийшов, але не у моделі 70−80-х, а в моделі 90-х.

— Коли промисловий та науковий потенціал країни безнадійно відстав від світу.

— Коли громадянського суспільства немає.

— Коли клани починають боротися за владу.

— Коли Росія отримала свою«афганську» війну, але в рази складнішу та важчу.

Сюди варто додати те, що Росія за якихось 5 місяців перегнала Іран за кількістю санкцій, а великий Китай дивиться на неї з презирством, зморщивши носа від трупної отрути«великої росії».

Схоже: Путін сам себе переграв. Якщо СРСР пройшов два десятиліття«періоду застою» і розвалився за два роки, Путіну цей трюк вдасться зробити всього за кілька років. Я даю Росії максимум 1−1,5 року. Не ті у них ресурси та запас міцності, не ті. Путіну я даю термін менше року. За рік перевіримо прогноз.

P. S. А Україні вже сьогодні потрібно готувати план повернення контролю над Кримом, Донбасом, Таганрогом, Валуйками, Ростовом, Кубанню, Бєлгородом та іншими. І план розвитку Азовського моря як внутрішнього моря України.