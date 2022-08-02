Інституті вивчення війни: росія перекидає сили з Донеччини на південь України

Російські сили продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що припиняють операції у слов'янському напрямку.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області, про яке раніше повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, позбавить сили Слов'янська необхідної бойової потужності. Таким же чином російські війська ігнорували фронти у Запорізькій та Херсонській областях під час наступальних операцій у Луганській області.

Відвід військових РФ, ймовірно, створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі, таке ж як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області.

Передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

На північ від Слов'янська та в районі Сіверська російські війська не вели наступальних операцій.

Окупанти провели безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь і на південний схід від Бахмута.

Російська проксі-влада не заявляла про будь-які територіальні придбання біля Авдіївки, оскільки російські війська зробили безуспішні наземні атаки на Авдіївку та Піски.

Окрім того, повідомляється, що регіональні чиновники РФ не виплачують обіцяні виплати добровольчому батальйону “Атал” Чуваської Республіки