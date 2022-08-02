«Битва за Донбас добігає кінця»: Сенцов розповів про ситуацію на фронті

Український режисер Олег Сенцов (Носоріг, Гамер), який захищає країну від вторгнення росіян, у своєму новому пості розповів про ситуацію на фронті.

«Писати щось останнім часом нема особливого бажання. Читати новини з тилу іноді дивно, а іноді гидко. Все це більш нагадує якийсь паралельний світ, або інформацію з космосу», — написав Сенцов.

Режисер додав, що «тим часом битва за Донбас добігає кінця, принаймні її активна фаза». «Ворог зосередив свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизив активність. Рашисти перекидають свої основні сили на Південь, щоб захистити окупований Херсон та спробувати організувати там контрнаступ, щоб зупинити просування ЗСУ. Я сподіваюсь, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо у найближчі тижні», — припустив він.

«Так, ми виснажені. Так, у нас теж багато втрат та поранених. Так, техніки мало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилось. Натівські системи кращі, але їх теж ще недостатньо. Але жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо. Кожен готовий робити все, щоб ця перемога настала якомога скоріше. Ми вже не програли і ми обов’язково переможемо. Слава Україні!» — підсумував Сенцов.