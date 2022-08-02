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Стало відомо, де, коли та з ким зіграє "Шахтар" перший матч чемпіонату

Матч-відкриття нового сезону Української прем'єр-ліги відбудеться на НСК "Олімпійський". Про це повідомляє sport.ua. Однією з команд цієї зустрічі буде "Шахтар", уточнює видання. Гра відбудеться 23 серпня. Розглядається, що суперником гірників буде "Кривбас". Жеребкування нового сезону УПЛ відбудеться на цьому тижні. У серпні планують провести 2 тури УПЛ – 23 і 28 числа. Точний календар матчів, а також список домашніх арен для клубів наразі невідомі.

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Ольга Романова редактор