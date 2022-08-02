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Стало відомо, де, коли та з ким зіграє "Шахтар" перший матч чемпіонату
Матч-відкриття нового сезону Української прем'єр-ліги відбудеться на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє sport.ua.
Однією з команд цієї зустрічі буде "Шахтар", уточнює видання.
Гра відбудеться 23 серпня. Розглядається, що суперником гірників буде "Кривбас".
Жеребкування нового сезону УПЛ відбудеться на цьому тижні.
У серпні планують провести 2 тури УПЛ – 23 і 28 числа.
Точний календар матчів, а також список домашніх арен для клубів наразі невідомі.
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