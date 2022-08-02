"Російський світ" та інші Untermenschen

Зараз багато хто обговорює останній пост у «Вконтакті» Дмитра Медведєва, який був видалений приблизно за годину, після оприлюднення. Звичайно ж, багато хто встиг його прочитати і зробити скрини. У ньому не зовсім адекватний «государів чоловік» закликав Росію повернути собі землі Північного Казахстану, Грузію та Молдову відразу після захоплення Києва.

Мрія про створення СРСР 2.0 не відпускає мешканців Кремля. У Путіна ці бажання проходять червоною ниткою крізь його виступи. Нещодавно Шойгу на камеру пообіцяв, що Союз буде відновлено. Тепер ось не стримався Медведєв і після чергової порції міцного видав навколонаукову теорію про те, що історично ні Казахстан, ні Грузія не можуть бути незалежними державами і існують у нинішніх кордонах тільки завдяки Росії. Таке продовження мантри про «Україну створив Ленін».

Багато хто сміється з Дмитра Анатолійовича, враховуючи його пристрасну любов до алкоголю останнім часом і психологічний зрив, який стався з ним після видворення його сина Іллі з ненависних Сполучених Штатів, де той героїчно «розвалював Америку зсередини», сміття вкраденими татом у росіян грошима. Пресслужба Медведєва, природно, утихомиривши «синього» начальника, почала поширювати заяви про нібито зло сторінки хакерами. Це зрозуміло і багато блогерів ще вночі прогнозували, що саме такою буде реакція адміністрації, щоб відбілити Дімона ще до того, як він проспиться, його приведуть до тями і спробують пояснити, що після певної дози алкоголю краще не підходити до комп'ютера і не балуватися своїм айфоном. Однак слід звернути увагу на два аспекти.

По-перше, «Вконтакте» – соцмережа повністю підконтрольна ФСБ, і говорити про якісь злами щонайменше дивно. Особливо сумніви в цій версії стають ще більшими у тих, хто прочитав весь текст опублікованого вночі «твору». Це не думки і склад хакерів, які нібито зламали акаунт. Стилістика дуже схожа на маленьку людину, яка вважає себе великим ученим і між черговими порціями вогненної води згадує, що він кандидат наук.

По-друге, все викладене в його екскурсі в історію та нарисах про майбутнє збирання земель ідеально вкладається в канву його висловлювань, які стали відвертішими після лютого нинішнього року. Взагалі, початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну став новою точкою відліку в риториці кремлівських ідеологів, що дозволило їм відкинути хитромудрі аргументи про загрозу НАТО і бажання консенсусу із Заходом, і говорити прямо про бажання експансії і російський реваншизм – після розпаду образів і який породив «веймарський синдром».

До речі, мало хто з коментаторів звернув увагу на фразу Дмитра Анатолійовича «Ми знаємо, що боротьба буде довгою, бо доти, доки існує людство, боротьба між російським світом та іншими буде історичним правилом». Адже це калька з висловлювання Генріха Гіммлера у виданій їм брошурі «Der Untermensch», яка звучала так: «Доки існують люди, боротьба між людиною і недолюдом буде історичним правилом» (нім. Solange es Menschen auf der Erdegib , wird der Kampf (zwischen Menschen und Untermenschen geschichtliche Regel sein). Ось такий кремлівський антинацизм.

Зрозуміло, цю ситуацію з публікацією Медведєва більшість розглядає як давню народну мудрість – «що у тверезого на умі, то у п'яного на мові». І страшно тут якраз не те, що Дімон бухає, а те, що у тверезих у Москві це є «на думці». Скільки ще буде жертв, вбивств, бомбардувань мирних міст, обстрілів ракетами та військових злочинів через те, що кремлівська кліка ці плани хоче реалізувати тепер не лише в Україні, але їм уже подавай Казахстан, Грузію та Молдову. А хто потім буде наступним? І як швидко це перетворитися на Третю світову з використанням ядерної зброї?