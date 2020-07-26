Зеленський заявив о важких боях в районі Пісків та Авдіївці: «Там просто пекло»

Президент Володимир Зеленський розповів про тяжкі бої ЗСУ під Донецьком.

Про це глава держава заявив у своєму відеозверненні.

«Слово «HIMARS» стало для нашої країни майже синонімом до слова «справедливість», і українські оборонці зроблять усе для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.



Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами...



І кожен українець має бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів. Але щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, бува, сумнівається щодо постачання», - наголосив Зеленський.