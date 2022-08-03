З Донеччини виїхали дві третини мешканців

Всього з території Донецької області виїхали вже дві третини мешканців. Лишилося близько 250 тис. населення.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Звичайно темпи дуже низькі й більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше”, - розповів Кириленко.