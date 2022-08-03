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З Донеччини виїхали дві третини мешканців
Всього з території Донецької області виїхали вже дві третини мешканців. Лишилося близько 250 тис. населення.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.
"Звичайно темпи дуже низькі й більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше”, - розповів Кириленко.
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