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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 350 окупантів та 1774 танків

Російські окупанти втратили в Україні вже близько 41 350 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано;

танків - 1774 (+6);

бойових броньованих машин - 4022 (+8);

артилерійських систем - 939 (+3);

РСЗВ - 259 (+0);

засобів ППО - 118 (+1);

літаків - 223 (+0);

гелікоптерів - 191 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1);

крилатих ракет - 180 (+6);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8);

спеціальної техніки - 83 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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