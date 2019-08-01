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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщини сьогодні відправиться з Покровська

Сьогодні, 3 серпня, безкоштовна евакуація поїздом Покровськ - Львів відбудеться за розкладом.



Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 3 серпня о 16:30.



16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

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Ольга Романова редактор