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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщини сьогодні відправиться з Покровська
Сьогодні, 3 серпня, безкоштовна евакуація поїздом Покровськ - Львів відбудеться за розкладом.
Безкоштовний евакуаційний поїзд буде подано на станцію у Покровську 3 серпня о 16:30.
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
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