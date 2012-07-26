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"Берислав – це Україна!" - в окупованому місті на Херсонщині влаштували сміливу акцію спротиву, - ФОТО
Українські партизани продовжують героїчний супротив на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Так на вулицях міста Берислав зʼявилась патріотичні листівки.
Про це повідомляється в групі Світанок UA.
"Берислав - це Україна!", "Орки готуйтеся - Вас чекає смерть!".
Вони не залишають російським військам в Бериславі іншого вибору, не інакше як відвідати концерт Кобзона або здатися в полон
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