"Берислав – це Україна!" - в окупованому місті на Херсонщині влаштували сміливу акцію спротиву, - ФОТО

Українські партизани продовжують героїчний супротив на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Так на вулицях міста Берислав зʼявилась патріотичні листівки.



Про це повідомляється в групі Світанок UA.

"Берислав - це Україна!", "Орки готуйтеся - Вас чекає смерть!".

Вони не залишають російським військам в Бериславі іншого вибору, не інакше як відвідати концерт Кобзона або здатися в полон