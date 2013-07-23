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  • На Донеччині евакуювали цивільних з Нью-Йорка, Торецька та Покровська
Ольга Романова
редактор
17:23, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині евакуювали цивільних з Нью-Йорка, Торецька та Покровська

ДСНС продовжує евакуацію цивільного населення на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Особовий склад ДСНС евакуював 10 осіб з смт Нью-Йорк Бахмутського району", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час евакуації в м. Торецьк рятувальники надали допомогу 71 особі, зокрема десятьом дітям та одній людині з обмеженими фізичними можливостями.

Крім того, на залізничному вокзалі в Покровську працівники ДСНС надали допомогу 598 людям, зокрема 28 дітям та 12 особам із обмеженими фізичними можливостями.

Загалом, за повідомленням МВС, із 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів 9567 осіб.

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#Донеччина #Торецьк #Покровськ #евакуація
Ольга Романова
редактор
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