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На Донеччині евакуювали цивільних з Нью-Йорка, Торецька та Покровська
ДСНС продовжує евакуацію цивільного населення на Донеччині та Луганщині.
Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.
"Особовий склад ДСНС евакуював 10 осіб з смт Нью-Йорк Бахмутського району", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що під час евакуації в м. Торецьк рятувальники надали допомогу 71 особі, зокрема десятьом дітям та одній людині з обмеженими фізичними можливостями.
Крім того, на залізничному вокзалі в Покровську працівники ДСНС надали допомогу 598 людям, зокрема 28 дітям та 12 особам із обмеженими фізичними можливостями.
Загалом, за повідомленням МВС, із 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Донецької та Луганської областей співробітниками підпорядкованих підрозділів 9567 осіб.
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