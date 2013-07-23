На Донбасі ЗСУ знищили відому терористку «днр» Корсу, яка отримувала задоволення від вбивств українців

Російські окупанти повідомили про смерть на Донбасі відомої терористки «ДНР» Ольги Качур, відомої на прізвисько Корса, яка командувала дивізіоном РСЗВ Град, що обстрілював мирних жителів.

На інформацію про її «демілітаризацію» звернув увагу український журналіст Денис Казанський. Ці ж відомості підтвердили і в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За його даними, скоюючи свої воєнні злочини, Качур часто маскувалася під ЗСУ, щоб дискредитувати українську армію.

При цьому під час своїх прижиттєвих інтерв'ю кремлівській пропаганді вона прямо зізнавалася, що вбиваючи людей, отримувала«задоволення».

За словами Казанського, раніше терористка працювала у міліції Горлівки, проте у 2014 році перейшла на бік російських окупантів.

«Вина в обстрілах міст Донбасу та загибелі мирних жителів. Заочно отримала 12 років», — додав він.