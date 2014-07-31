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Нацгвардійці підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська, - ВІДЕО
Бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом, що на Донеччині.
Відповідне відео розміщено на сторінці Національної гвардії.
«Бійці Нацгвардії підійняли український прапор на найвищій точці Святогірська!
Над вищою точкою Святогірська замайорів Державний Прапор України: гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю», — йдеться у повідомленні.
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