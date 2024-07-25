Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 500 окупантів та 1789 танків

З 24 лютого по 4 серпня російська армія втратила на війні в Україні близько 41 500 військових. Минулої доби Збройні сили України знищили близько 150 окупантів, 15 танків і дві крилатих ракети.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали: