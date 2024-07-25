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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 500 окупантів та 1789 танків
З 24 лютого по 4 серпня російська армія втратила на війні в Україні близько 41 500 військових. Минулої доби Збройні сили України знищили близько 150 окупантів, 15 танків і дві крилатих ракети.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 789 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 026 (+4) од,
- артилерійських систем – 946 (+7) од,
- РСЗВ – 260 (+1) од,
- засоби ППО – 118 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2),
- крилаті ракети – 182 (+2),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 960 (+38) од,
- спеціальна техніка – 83 (+0).
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