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Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім людей загинуло, - ФОТО
8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні, 4 серпня, близько 11 години.
Серед чотирьох поранених – три дитини, інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.
Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.
Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!
Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!
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