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Ольга Романова
редактор
13:04, Сьогодні
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Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім людей загинуло, - ФОТО

8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні, 4 серпня, близько 11 години.

Серед чотирьох поранених – три дитини, інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім людей загинуло, - ФОТО, фото-1



За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім людей загинуло, - ФОТО, фото-2

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім людей загинуло, - ФОТО, фото-3



Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!

Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім людей загинуло, - ФОТО, фото-4



Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!

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#Донеччина #Торецьк #обстріл #окупанти #загиблі
Ольга Романова
редактор
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