Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку: вісім людей загинуло, - ФОТО

8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні, 4 серпня, близько 11 години.

Серед чотирьох поранених – три дитини, інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.





Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!





Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!