Центр Донецька обстріляли під час прощання з терористкою Корсою: в ОП заявили, що це зробили росіяни, - ВІДЕО

Російські ЗМІ стверджують, що центр Донецька, де проходило прощання з командиркою окупантів Ольгою Качурою, був обстріляний. В ОП спростували причетність ЗСУ.

Про це повідомили російські інформ-ресурси.



Як заявляють окупанти, церемонію у драмтеатрі перервали через обстріли з боку Збройних сил України. Гостей евакуювали у бомбосховище. РосЗМІ стверджують, що є двоє загиблих та п’ятеро постраждалих.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що було влучання і у драмтеатр, і у готель "Донбас Палас" неподалік. За його словами, в готелі жили кадирівці.

Радник ОП Михайло Подоляк спростував звинувачення окупантів, що удар по центру Донецька нанесли ЗСУ.

"По Донецьку б'ють лише самі росіяни — чи корпусу народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку.

Всі ці вибухи (потрібні - ред.) тільки для того, щоб показати: дивіться, які звірі на тій стороні, давайте більш інтенсивно мобілізуватись і йти вбивати українців далі".

До 2014 року Ольга Качура служила в поліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів. "Корса" командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню та віддавала накази про обстріли Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

3 серпня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували одіозну командирку артилерії так званої "ДНР" Ольгу Качуру з позивний "Корса".