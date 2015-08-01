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  • Центр Донецька обстріляли під час прощання з терористкою Корсою: в ОП заявили, що це зробили росіяни, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:18, Сьогодні

Центр Донецька обстріляли під час прощання з терористкою Корсою: в ОП заявили, що це зробили росіяни, - ВІДЕО

Російські ЗМІ стверджують, що центр Донецька, де проходило прощання з командиркою окупантів Ольгою Качурою, був обстріляний. В ОП спростували причетність ЗСУ. 

Про це повідомили російські інформ-ресурси.

Як заявляють окупанти, церемонію у драмтеатрі перервали через обстріли з боку Збройних сил України. Гостей евакуювали у бомбосховище. РосЗМІ стверджують, що є двоє загиблих та п’ятеро постраждалих. 

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що було влучання і у драмтеатр, і у готель "Донбас Палас" неподалік. За його словами, в готелі жили кадирівці.

Радник ОП Михайло Подоляк спростував звинувачення окупантів, що удар по центру Донецька нанесли ЗСУ. 

"По Донецьку б'ють лише самі росіяни — чи корпусу народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку.

Всі ці вибухи (потрібні - ред.) тільки для того, щоб показати: дивіться, які звірі на тій стороні, давайте більш інтенсивно мобілізуватись і йти вбивати українців далі".

До 2014 року Ольга Качура служила в поліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів. "Корса" командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню та віддавала накази про обстріли Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

3 серпня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували одіозну командирку артилерії так званої "ДНР" Ольгу Качуру з позивний "Корса".

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#Донецьк #обстріл #Корса
Ольга Романова
редактор
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