Українські десантники знищили на Донбасі групу російських окупантів, - ФОТО

На Донеччині десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ "На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів.



На знімках представлені "демілітаризовані" загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм "правильно" повернутися додому та подарувати рідним нову "Ладу".





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Ольга Романова редактор