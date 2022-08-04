«6500 снарядів на село за добу»: Піски - знову пекельна точка в битві за Донбас

Селище Піски Донецької області, яке Збройним силам України вдалося відвоювати в окупантів у липні 2014 року і за яке ще довго точилися бої, через вісім років знову стало пекельною точкою на мапі бойових дій.

Після резонансного допису українського військового Сергія Гнезділова, одного із захисників Пісок, президент Володимир Зеленський визнав, що нині це одна з найважчих для ЗСУ ділянок фронту — зокрема через перевагу ворога в артилерії. «Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», — зазначив Зеленський у зверненні 2 серпня. НВ зібрав головне, що варто знати про свідчення Гнезділова та ситуацію в Пісках.

«Батальйон своїми тілами стримує навалу»: що розповів про ситуацію в Пісках військовий Сергій Гнезділов

2 серпня український військовий Сергій Гнезділов, командир відділення 21-го окремого мотопіхотного батальйону Сармат, опублікував на своїй сторінці у Facebook емоційну розповідь про надважкі для українських захисників бої за селище Піски, розташоване «в кілометрі від першої вулиці українського Донецька».

Цей населений пункт у Донецькій області був осередком запеклих боїв ще в 2014—2015 роках, українським військовим вдалося звільнити селище після його захоплення бойовиками «ДНР». Піски є фактично передмістям Донецька (селище межує з Куйбишевським районом міста) і досі залишалися однією з найближчих підконтрольних Україні точок до окупованого обласного центру. Усі вісім років до повномасштабного вторгнення окупанти постійно обстрілювали селище, тут залишилося жити менше 10 осіб.

Ситуацію в Пісках станом на 2 серпня 2022 року 22-річний Гнезділов назвав «шостим днем свого персонального аду». У дописі він повідомив зокрема про такі факти:

російські війська в останні дні накривають селище надзвичайно інтенсивним артилерійським вогнем та авіаударами ( «6500 снарядів на грьобане село менше ніж за добу […], в голові не укладається, як в цьому шквалі ворожого вогню залишається в живих хоч якась кількість нашої піхоти»; «майже тиждень […] випалюють всім, чим багата російська воєнна система, сьогодні працювала авіація»);

«6500 снарядів на грьобане село менше ніж за добу […], в голові не укладається, як в цьому шквалі ворожого вогню залишається в живих хоч якась кількість нашої піхоти»; «майже тиждень […] випалюють всім, чим багата російська воєнна система, сьогодні працювала авіація»); на момент публікації допису ЗСУ в цій локації не мали можливостей дати пропорційну вогневу відповідь ворогу ( «Контрбатарейний вогонь відсутній, від слова зовсім, ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні, бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку продавлюючи нашу лінію оборони»);

«Контрбатарейний вогонь відсутній, від слова зовсім, ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні, бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку продавлюючи нашу лінію оборони»); через такі атаки РФ українські захисники Пісок зазнали чималих втрат пораненими і вбитими ( «Ви точно хотіли правду? Ось вона, гола правда. Їде резерв на позицію, закривати прорив собою, а через п‘ять хвилин з 15 людей цілим залишається один»; «Полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат»)

«Ви точно хотіли правду? Ось вона, гола правда. Їде резерв на позицію, закривати прорив собою, а через п‘ять хвилин з 15 людей цілим залишається один»; «Полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат») попри надважкі умови оборони, сили ЗСУ намагаються стримати наступ ворога в районі Пісок ( «Це й#бана м‘ясорубка, де батальйон просто своїми тілами стримує навалу. […] Я пишаюсь керівництвом батальйону, яке залишилось тут, з нами. Комбат з нами, всі з нами, контужені, легкі трьохсоті, перев’язавшись повертаються через пару годин на позиції, якщо можна так назвати ці бездонні вирви»).

Гнезділов також емоційно розповів про загиблих побратимів, закликавши надати захисникам Пісок допомогу і можливість помститися за них. «Денис, маріупольчанин, який казав мені: „Ну, я Арестовичу вірю, ми зовсім скоро все повернемо все обратно“, — мертвий. Його двічі було поранено, перев‘язували прям в окопі, казали йому, Денчик, іди на евакуацію, але він відповідав: „Хлопці, я вас не кину“. І поранений вперше, і після другого поранення він продовжував відстрілюватись.Його тіло ми і досі не забрали. На руїнах Пісків, він лежить, розкинувши руки, і його погляд застиг. Він просить про помсту. Як я можу відмовити в його останньому проханні? Як ми всі можемо покинути Дена? […] Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски. Нам потрібна артилерія. Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись».

Фото: Сергій Гнезділов / Facebook

Що ще відомо про Сергія Гнезділова?

На фронті він майже три роки, підписав контракт із ЗСУ ще в 2019-му році, про що розповідав у нещодавньому інтерв'ю Цензор.нет: «Тоді виникла така хвиля серед студентства: треба ставати на зміну тим, хто воював з 2014 року, що ми — нове покоління, яке, можливо, виграє цю війну. Або хоча б допоможе чимось країні. […] Я пішов не один — з друзями, знайомими, з людьми, з якими навчався та контактував. Ми підписали контракт і всі залишилися». У тому ж інтерв'ю він пояснював, чому від початку повномасштабного вторгнення засуджував «заспокійливі» промови Олексія Арестовича та закликав всіх українців готуватися до участі у війні. «Сьогоднішня повномасштабна війна — це не тільки ігнорування її, коли вона йшла вісім років, а й молитви матерів, сини яких загинули, а їхньої смерті країна не помітила. Це складна і важка історія про те, як ми вісім років втрачали найкращих. Якщо говорити біблійно: Вавилон продовжував свої гулянки і не звертав уваги на те, що відбувається. Люди не хотіли бачити війну», — заявив Гнезділов.

До війни Гнезділов також був громадським активістом, засновником ГО Ініціатива Люди та Українські ЛГБТ військові. Раніше публічно критикував «14-річних мамкіних праворадикалів, захисників «сємєйних цєнностєй», які дозволяли собі негативно вислювлюватися про українських військових, що представляють ЛГБТ-спільноту.

«Наша арта працює! Підмога прийшла»: резонанс та наслідки допису Гнезділова

Пост Сергія Гнезділова набув надзвичайно широкого розголосу, лише у Facebook ним поділилися близько 14 тис. осіб (станом на ранок 4 серпня).

Вже надвечір 2 серпня, приблизно через вісім годин після оприлюднення резонансного допису, його автор повідомив, що оборонці Пісок отримали допомогу.

«Допомога, до речі, підійшла. Дякую вам. Стоїмо», — написав військовий, водночас відкинувши критику тих, хто звернув увагу на розголос його допису в російських пабліках.

Вдень 3 серпня він ще раз підтвердив, що захисники Пісок досі утримують селище. «В Пісках ситуація важка, але контрольована. Працюємо. Наша арта працює! Підмога прийшла».

У відповідь на численні запити охочих допомогти Сергій Гнезділов також надав контакти збору коштів на допомогу аеророзвідці та новоствореному підрозділу Rifflemen, який воює у Пісках.

Судячи з постів контактних осіб, кількість переказів виявилася навіть завеликою для можливостей оприлюднених банківських карток.

Тим часом у соцмережах обговорюють складну ситуацію в Пісках та реагують на резонансний допис військового звідти.

Зокрема Людмила Янкіна, якій Гнезділов довірив збирати кошти на допомогу українським захисникам, 4 серпня розповіла, що оборонці Пісків продовжують утримувати їх надважкою ціною.

«Все, що там зараз відбувається — це ад на землі. І те, як наші воїни захищають цей клаптик землі - лежить за межами людських можливостей. Кожен, хто зараз бере участь у захисті цієї ділянки — Герой!».

Вона також навела свідчення ще одного учасника подій — бійця з позивним Santa: «Попередню хату вороги розібрали 152-м калібром. Один зі снарядів з термітним зарядом пробив два перекриття в двох метрах від моєї голови, врізався в підлогу підвалу в 50-ти сантиметрах від Роста… і не розірвався. […] Бійці втомлені настільки, що не реагують на вогонь, розриви, і навіть на крик в рації, що ми щойно поклади міну рівно в скупчення противника. Не говоримо один до одного. Кричимо, бо поглохли від невпинної канонади. […] Піски не можна втратити, бо це — пряма дорога. На Покровськ? На Дніпро? Ні. До вас. До ваших домівок, бізнесів, весіль та днів народжень. До ваших городів з картоплею, мегамаркетів, ресторанів. До ваших батьків, дружин і дітей. Ми — тут. Саме для того, аби не допустити цього. Аби сказати потім ( якщо буде кому говорити): «Ми зробили все, і навіть трошки більше…Нам не потрібні смаколики, коліматорні приціли, теплаки, тактичні окуляри і берці. Нам потрібні машини, колеса на дисках, цигарки і… БК та арта. Можливо, ще ваші. І да. Піски наші».

Водночас командир окремого 21-го мотопіхотного батальйону Сармат після допису Гнезділова спростував чутки про те, що його батальйон або 56-та окрема мотопіхотна бригада потрапили в оточення. «Весь особовий склад стоїть на своїх завчасно підготовлених позиціях, штаб і командир батальйону на місці. Втрати є, на жаль, але вони не такі катастрофічні, як це намагаються розігнати дезінформатори, панікери», — заявив військовий 3 серпня у відео із тегом #Піски_наші. Він закликав не створювати «картинку, що збройні сили розбігаються під натиском наступу росіян». «Нічого такого немає, всі на місцях, зв’язок підтримується. Стоїмо. Не треба робити паніку», — заявив командир батальйону Сармат.

На тлі суперечок у мережі про те, чи є допис Гнезділова доречним з огляду на те, що його підхопили також російські пропагандистські медіа і Телеграм-канали, журналіст Юрій Бутусов зауважив, що саме такою є «правда про війну, яка йде зараз».

«Ось якою ціною ми тримаємо рубежі. І так відбувається, на жаль, не тільки на цьому одному рубежі, а і на багатьох інших також. Героїзм украінських воїнів перевищує уявлення про людські можливості. Таким людям не можна брехати, їм треба правда, і їм треба максимальна допомога усім можливим. Ми маємо це знати», — підкреслив Бутусов.

Ситуація в Пісках: оцінки Генштабу, Зеленського та міжнародних експертів

Ввечері 2 серпня, коли Сергій Гнезділов оприлюднив свій допис, президент України Володимир Зеленський у зверненні підтвердив, що ЗСУ захищають Піски в пекельних умовах.

«Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі — Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», — зазначив Зеленський.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ тієї ж доби, 2 серпня, було зазначено, що «на напрямку Донецьк — Піски ворог має частковий успіх».

Водночас через добу, у вечірньому зведенні Генштабу 3 серпня вже йшлося про те, що попри обстріли з танків та артилерії багатьох районів на авдіївському напрямку (зокрема Авдіївки та Пісків) окупанти безуспішно намагалися вести наступ на напрямку Донецьк — Піски, ворог відійшов.

Вранці 4 серпня керівництво ЗСУ знову розповіло про безуспішні штурми окупантів в районі Пісок. «На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове — Піски та Веселе — Піски, успіху не мав, відійшов», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

( «Владлен ТатарZкий») Міжнародні військові експерти, зокрема аналітики Інституту вивчення війни, підтверджують, що за підсумками 3 серпня більша частина селища Піски залишається під контролем українських сил. В останній оцінці ISW спростовуються твердження бойовиків «ДНР» про нібито захоплення половини населеного пункту. Зокрема аналітики інституту вказують на те, що оприлюднені пропагандистом Максимом Фоміним«Владлен ТатарZкий») кадри демонструють лише присутність окупантів на південній околиці Пісок, що йде врозріз із заявами ватажків «ДНР». Військам РФ, імовірно, поки не вдається просунутися глибше в районі цього населеного пункту, резюмують свої спостереження експерти ISW.

Водночас вони припускають, що 2 серпня ЗСУ залишили позиції в районі шахти Бутовка — багаторічного стратегічного оборонного об'єкта на південний захід від Авдіївки, який розташований неподалік від селища Піски. У зведеннях ЗСУ Піски фігурують як частина саме авдіївського напрямку, де ворог наразі зосередив значні сили. У зведенні ISW за 3 серпня йшлося про те, що російські війська останніми днями роблять ставку на лобові атаки на Авдіївку, хоча ЗСУ поки утримують тутешні позиції.