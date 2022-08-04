ЗСУ звільнили село на Донеччині

Протягом тижня Збройні сили України звільнили село Мазанівка у Донецькій області.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Мазанівка розташована за 140 км від Донецька.

Він також зазначив, що українським військовим вдалося покращити тактичне положення та просунутися у глибину оборони окупантів у районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка.

«Звільнили два населені пункти — Мазанівку та Дмитрівку», — сказав він.