Ворог наступає під Донецьком. На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці, 6 серпня.

"Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара.

"Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав", - повідомляють віськові.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки.

"Вів наступальні дії, бої тривають", - відмітили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано.

Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.