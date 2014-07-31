Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 650 окупантів та 1792 танки

Російська армія втратила в Україні 41 650 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано;

танків - 1792 (+3);

бойових броньованих машин - 4032 (+6);

артилерійських систем - 950 (+4);

РСЗВ - 260 (+0);

засоби ППО - 123 (+5);

літаків - 223 (+0);

гелікоптерів - 191 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0);

крилаті ракети - 182 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4);

спеціальна техніка - 83 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор