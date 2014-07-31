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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 650 окупантів та 1792 танки
Російська армія втратила в Україні 41 650 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1792 (+3);
- бойових броньованих машин - 4032 (+6);
- артилерійських систем - 950 (+4);
- РСЗВ - 260 (+0);
- засоби ППО - 123 (+5);
- літаків - 223 (+0);
- гелікоптерів - 191 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0);
- крилаті ракети - 182 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4);
- спеціальна техніка - 83 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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