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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 650 окупантів та 1792 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:46, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 650 окупантів та 1792 танки

Російська армія втратила в Україні 41 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41650 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1792 (+3);
  • бойових броньованих машин - 4032 (+6);
  • артилерійських систем - 950 (+4);
  • РСЗВ - 260 (+0);
  • засоби ППО - 123 (+5);
  • літаків - 223 (+0);
  • гелікоптерів - 191 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0);
  • крилаті ракети - 182 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4);
  • спеціальна техніка - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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