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  • На Київщині Збройні Сили України побудували надійні рубежі оборони
Роман Лазоренко
головний редактор
11:51, Сьогодні

На Київщині Збройні Сили України побудували надійні рубежі оборони

 В Київській області сили оборони створили комплексну систему вогневого ураження на найбільш ймовірних напрямках наступу окупаційних військ. Сили оборони Київщини складаються, зокрема, зі Збройних Сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліції та СБУ.

Вивчено попередній досвід ведення бойових дій у лютому-березні 2022 року та створено глибокоешелоновану оборону з кількома рядів окопів, дотів, дзотів, протитанкових рвів, мінних полів тощо.

Навесні ворог скористався фактором несподіваності та тим, що цей напрямок не був обладнаний великою кількістю оборонних споруд, укріплених районів, які б могли надовго його спинити та виснажити у затяжних боях.

Було детально проаналізовано попередні дії противника на Київському напрямку та передбачено й адекватні дії у відповідь, оборонні позиції були розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил, було створено систему, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.

Разом з цим, населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні Сили України та інші військові формування і правоохоронні органи, надаючи їм усіляке сприяння та допомогу, здебільшого вступаючи в ряди територіальної оборони, зі зброєю в руках готові бити ворога пліч о пліч з військовими.

Наразі загрози нового наступу росії на Київщину немає, однак це залежить від ситуації на фронті в інших регіонах, оскільки мета ворога незмінна – повне захоплення, а столиця України, місто Київ представляє для нього найбільшу цінність, як символ боротьби та спротиву українського народу.

Київщина та саме м. Київ є серцем України, тому поки стоїть і тримається столиця, ніякої перемоги для ворога не буде, він це розуміє, тому гіпотетично виношує плани захоплення столиці.

Головним завданням командування Збройних Сил України є готовність в будь-який час дати гідну відсіч агресору, якою б кількістю він не наступав на нашу рідну українську землю.

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#ЗСУ #Київщина
Роман Лазоренко
головний редактор
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