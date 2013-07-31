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ЗСУ на Донеччині були вимушені залишити позиції в районі шахти "Бутівка"
ЗСУ відійшли з двох позицій: у районі Авдіївки (шахта "Бутівка") та у напрямку Бахмута (Семигір'я).
Про це повідомив заступник начальника Генштабу Громов.
Українські війська зайняли оборону на південь від Авдіївки та на східних околицях Кодеми.
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