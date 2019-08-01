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В Донецьку горить залізничний вокзал, - ВІДЕО

Сьогодні, 5 серпня, в тимчасово окупованому Донецьку загорівся залізничний вокзал. Відео вокзалу у вогні зʼявились у місцевих соцмережах. Повідомляють, що пожежа сталася внаслідок обстрілу вокзалу.

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Ольга Романова редактор