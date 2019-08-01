На Донеччині ЗСУ знищили дві російських САУ "Акація"

В Донецькій області дві артилерійські бригади Збройних сил України знищила дві САУ "Акація" російських загарбників.

Про це повідомила артилерійська бригада у Facebook

"Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація".

Знищили ворожі САУ 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила та 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.