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  • Ворог завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового
Ольга Романова
редактор
09:43, Сьогодні

Ворог завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового

На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Застосовує штурмову та армійську авіацію, повідомляє зранку, 6 серпня, Генштаб ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина.

" Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії", - пишуть військові.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

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#війна #Донецькаобласть #Бахмут #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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