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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 900 окупантів та 1802 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:44, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 900 окупантів та 1802 танки

За минулу добу Збройні сили України знищили близько 250 російських окупантів. Загальні втрати загарбників із 24 лютого вже досягли 41 900 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків - 1802 (+10);
  • бойових броньованих машин - 4051 (+19);
  • артилерійських систем - 955 (+5);
  • РСЗВ - 260 (+0);
  • засоби ППО - 127 (+4);
  • літаків - 223 (+0);
  • гелікоптерів - 191 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744;
  • крилаті ракети - 182 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6);
  • спеціальна техніка - 85 (+2).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 41 900 окупантів та 1802 танки, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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