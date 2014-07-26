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В окупованому Донецьку снаряд влучив у в автобус, загинули троє людей, - ФОТО
В окупованому Донецьку снаряд влучив у автобус, загинули три людини.
Про це повідомляють інформ-ресурси окупантів.
Вони пишуть, що автобус №19 під час обстрілу знаходився на перетині пр.Київського та пр. партизанського, коли боєприпас потрапив в автобус.
За попередніми даними, загинули 3 людини і ще 5 отримали поранення", — пишуть окупанти.
Зазначимо, що після Мінських угод обстрілів по Донецьку практично не було, і тільки після того як квазіутворення "ДНР" під керівництвом російських військових вирішило захопити всю територію Донецької області, почалися реальні бойові дії, в тому числі обстрілу піддається Донецьк.
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