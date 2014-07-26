В окупованому Донецьку снаряд влучив у в автобус, загинули троє людей, - ФОТО

В окупованому Донецьку снаряд влучив у автобус, загинули три людини.



Про це повідомляють інформ-ресурси окупантів.



Вони пишуть, що автобус №19 під час обстрілу знаходився на перетині пр.Київського та пр. партизанського, коли боєприпас потрапив в автобус.



За попередніми даними, загинули 3 людини і ще 5 отримали поранення", — пишуть окупанти.

Зазначимо, що після Мінських угод обстрілів по Донецьку практично не було, і тільки після того як квазіутворення "ДНР" під керівництвом російських військових вирішило захопити всю територію Донецької області, почалися реальні бойові дії, в тому числі обстрілу піддається Донецьк.