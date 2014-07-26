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В окупованій Макіївці розгромлений склад рашистів з боєприпасами, - ФОТО, ВІДЕО
У Гірницькому районі окупованої Макіївки після ракетного обстрілу згорів склад боєприпасів окупантів.
Про це 6 серпня повідомляють у пабліках окупантів.
""Після ракетних ударів по Макіївці, в Гірницькому районі виникла пожежа на складі з боєприпасами, гримлять вибухи боєкомплекту", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що після Мінських угод обстрілів по захопленій окупантами РФ частині Донецької області практично не було, і тільки після того як квазіутворення "ДНР" під керівництвом російських військових вирішило захопити всю територію Донецької області, почалися реальні бойові дії, в тому числі йдуть обстріли військових складів і баз рашистів.
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