В окупованій Макіївці розгромлений склад рашистів з боєприпасами, - ФОТО, ВІДЕО

У Гірницькому районі окупованої Макіївки після ракетного обстрілу згорів склад боєприпасів окупантів.



Про це 6 серпня повідомляють у пабліках окупантів.



""Після ракетних ударів по Макіївці, в Гірницькому районі виникла пожежа на складі з боєприпасами, гримлять вибухи боєкомплекту", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після Мінських угод обстрілів по захопленій окупантами РФ частині Донецької області практично не було, і тільки після того як квазіутворення "ДНР" під керівництвом російських військових вирішило захопити всю територію Донецької області, почалися реальні бойові дії, в тому числі йдуть обстріли військових складів і баз рашистів.