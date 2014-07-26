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  • Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:22, Сьогодні

Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО

Цієї ночі росіяни вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу.

Оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 серпня повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу – без постраждалих", - пише Кириленко.

Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО, фото-1



Також ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах.

Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО, фото-2

У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО, фото-3



Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка.

Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО, фото-4



Під російські обстріли потрапила Дружківка – пошкоджено 5 житлових будинків.

Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО, фото-5

"Росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру. Залишатися в області – небезпечно!", - вкотре закликав Кириленко.

Росяіни вночі обстріляли Костянтинівку, Авдіївку, Марʼїнку та Очеретено. Зруйновано багато будинків, - ФОТО, фото-6
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#обстріли #Костянтинівка #Авдіївка #Марʼїнка #Кириленко
Ольга Романова
редактор
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