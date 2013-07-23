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Кириленко: селище Піски під Донецьком залишається під контролем ЗСУ
Селище Піски у передмісті Донецька залишається під контролем ЗСУ.
Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив в ефірі телемарафону.
"Населений пункт Піски контролюється українськими збройними силами... так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснилися", - заявив Кириленко.
За його словами, за допомогою Пісок росіяни хочуть оминути Авдіївку для реалізації подальшого наступу.
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