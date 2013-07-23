Кириленко: селище Піски під Донецьком залишається під контролем ЗСУ

Селище Піски у передмісті Донецька залишається під контролем ЗСУ.

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив в ефірі телемарафону.



"Населений пункт Піски контролюється українськими збройними силами... так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснилися", - заявив Кириленко.

За його словами, за допомогою Пісок росіяни хочуть оминути Авдіївку для реалізації подальшого наступу.