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Ольга Романова
редактор
14:29, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Курахово та Красногорівку: зруйновані будинки та школи, - ФОТО, ВІДЕО

Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу – без постраждалих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Курахово та Красногорівку: зруйновані будинки та школи, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1



Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах.

Окупанти обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Курахово та Красногорівку: зруйновані будинки та школи, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Окупанти обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Курахово та Красногорівку: зруйновані будинки та школи, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3



Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка.

Окупанти обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Курахово та Красногорівку: зруйновані будинки та школи, - ФОТО, ВІДЕО, фото-4



Під російські обстріли потрапила Дружківка – пошкоджено 5 житлових будинків.

Окупанти обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Курахово та Красногорівку: зруйновані будинки та школи, - ФОТО, ВІДЕО, фото-5
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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #Костянтинівка #Дружківка #Курахово #Красногорівка
Ольга Романова
редактор
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