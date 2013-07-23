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Окупанти обстріляли Костянтинівку, Дружківку, Курахово та Красногорівку: зруйновані будинки та школи, - ФОТО, ВІДЕО
Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу – без постраждалих.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах.
У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.
Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка.
Під російські обстріли потрапила Дружківка – пошкоджено 5 житлових будинків.
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