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Роман Лазоренко
головний редактор
22:17, Вчора
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Казанський: російська армія обстріляла Донецьк та спалилася, - ФОТО, ВІДЕО

Російська армія обстріляла Донецьк та спалилася. Один із снарядів потрапив до житлового будинку чітко зі східного боку та зруйнував дві квартири.

Пише відомий український блогер та журналіст Денис Казанський.

"Потрапити до цієї частини будинку з українських позицій неможливо. Так прилетіти могло лише з боку Макіївки чи Калінінського району Донецька, які з 2014 контролюються Росією. Постраждалий будинок розташований на вулиці Молодих шахтарів.

Будь-хто може відкрити карту і легко переконатися, що в будинок могли стріляти тільки російські військові. Втім, цього разу настільки очевидно, що навіть найнаївніші донеччани почали щось підозрювати. Почитав коментарі у міських пабликах.

Навіть прихильники Росії розуміють, що стріляли свої (дивися скрин). Інформація про те, що по Донецьку б'ють росіяни, зустрічається постійно. Люди постійно пишуть, що місто обстрілюється з боку Макіївки. Чітко чують звуки "мінусів" прямо з міста, неподалік. Але коли снаряд падає на асфальт, визначити, звідки він летів складно.

А в даному випадку все очевидно і очевидно. І відвернутися вже неможливо. Цей епізод можна подавати як доказ обстрілу Донецька російською армією.

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#Донецьк #обстріли #окупанти #Казанський
Роман Лазоренко
головний редактор
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