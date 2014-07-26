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В Донецьку горить склад боєприпасів, - ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 7 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку горить склад боєприпасів, розташований у Київському районі на вулиці Гаражній.
Як повідомлять у соцмережах донеччани снаряди детонують вже кілька годин.
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