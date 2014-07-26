За добу окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області, шестеро поранено

За добу, 7 серпня, російські війська вбили чотирьох мирних жителів на Донеччині.Ще шестеро людей зазнали поранення. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 7 серпня 2022 року збройні сили РФ здійснили масовані обстріли території Донецької області. Внаслідок ворожих атак у м. Бахмут, с. Дослідне Бахмутського району, м. Соледар та м. Селидове Покровського району загинули четверо цивільних осіб та ще шестеро отримали уламкові поранення», — заявили в Офісі генпрокурора.

Також зазначається, що російські ракети та бомби пошкодили багато житлових будинків, господарські будівлі, лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури.

Правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень за фактами порушення законів і звичаїв війни(ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування щодо зазначених фактів триває.