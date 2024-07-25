Окупанти обстріляли Марʼїнку, Красногорівку, Авдіїївку та Краматорськ: поранено людину, пошкоджено дома, - ФОТО

Росіяни продовжують інтенсивні обстріли в околицях Донецька: під вогнем Мар’їнська, Авдіївська та Очеретинська громади.



У Мар’їнській громаді сьогодні зранку під обстрілами Красногорівка – пошкоджено 5 житлових будинків, комунальне підприємство та кондитерський цех. У Максимільянівці пошкоджено 1 будинок, у Мар’їнці – поранено 1 людину, інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко..





Вночі росіяни обстріляли Очеретине – пошкоджено 4 будинки та електропостачання. Також у громаді обстріляні Ласточкине, Піски та Первомайське. Інформацію щодо пошкоджень уточнюємо.





Під ранок росіяни обстріляли стару частину Авдіївки з Градів, а пізніше – завдали авіаудару по місту. Обсяги руйнувань встановлюємо.

У Бахмутському районі гучно було в селах Світлодарської та Соледарської громад. Наразі відомо про 1 поранену людину у Яковлівці.





Також уночі росіяни ударили по Краматорську – інформації про постраждалих та пошкодження немає.