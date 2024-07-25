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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 340 окупантів та 1811 танків

За минулу добу Росія втратила в Україні ще 140 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 42 340 окупантів. Про це повідомляєГенеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано;

танків -1811 (+6);

бойових броньованих машин - 4070 (+15);

артилерійських систем - 960 (+2);

РСЗВ - 261 (+1);

засобів ППО - 132 (+0);

літаків - 223 (+0);

гелікоптерів - 192 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4);

крилатих ракет - 182 (+0);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15);

спеціальної техніки - 86 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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