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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 340 окупантів та 1811 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:41, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 340 окупантів та 1811 танків

За минулу добу Росія втратила в Україні ще 140 військових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 42 340 окупантів.

Про це повідомляєГенеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42340 (+140) осіб ліквідовано;
  • танків -1811 (+6);
  • бойових броньованих машин - 4070 (+15);
  • артилерійських систем - 960 (+2);
  • РСЗВ - 261 (+1);
  • засобів ППО - 132 (+0);
  • літаків - 223 (+0);
  • гелікоптерів - 192 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4);
  • крилатих ракет - 182 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15);
  • спеціальної техніки - 86 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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