Олександр Литвин: Херсонську область незабаром звільнять: хребет армії путіна переламають, і це неможливо зупинити

Визволення Херсонської області наближається з кожним днем. Процес деокупації вже запущено: ЗСУ знищили десятки військових об'єктів на окупованій території та продовжують знищувати російські склади.

Про це пише у своєму блозі на сайті “Обозреватель” Олександр Литвин.

Херсонщина залишається територією України, і місцеві жителі нагадують про це щодня: і йдеться не лише про партизанський рух. Українцям неможливо прищепити імперськість, бажання возз'єднатися з путінською росією та змусити беззастережно вірити пропаганді. Усі спроби відтворити росію на територію Херсонської області закінчуються нищівними невдачами.

Фінальним акордом стане військова деокупація. Звільнення Херсонщини остаточно переломить хребет путінської армії та поставить крапку у з самого початку програшних планах захопити Україну.

Підготовка деокупації вже зламала план рф

Росія вже програла війну, і переломний момент вже відбувся – ця втеча з Київської, Чернігівської, Сумської областей. План окупантів був простий: бліцкриг та створення умов, за яких для мешканців окупованих територій просто не залишається варіантів, окрім як співпрацювати.

Але російську армію розбили, вони вимушено втекли з-під Києва та зосередили зусилля на Донбасі. Місяцями рф безуспішно намагається захопити Донецьку область, а шансів відновити повномасштабний наступ на Київському та Чернігівському напрямках вони просто не мають.

Тепер же для росіян настав час зазнати поразки і в Херсонській області. Головний наратив окупантів "Україна вас покинула" вже провалився. Підготовка деокупації підтверджує: Україна не має наміру залишати свої території та не піде на переговори, які призведуть до втрати Херсонщини.

Єдине, на що здатна росія, – руйнувати міста та залишати по собі руїни. Утримувати величезний регіон, де кожен місцевий житель чекає на звільнення, неможливо. Російські війська фактично живуть на пороховій бочці. На Херсонщині активно працюють партизани. А українська армія вже знищила десятки складів із боєприпасами.

Місцеві жителі розповідають: після підриву Антонівського мосту окупанти пройшлися всіма ринками і скупили все, на чому можна плавати. У тому числі й надувні дитячі качечки. На цих качечках, мабуть, окупанти й планують плисти до Криму.

Але, на відміну від армії агресора, Збройні сили України не планують входити до міст із килимовими бомбардуваннями та знищенням об'єктів цивільної інфраструктури. Натомість Україна дала можливість російським військам піти з Херсонської області мирно. Відкриті та публічні заяви президента Володимира Зеленського, міністра оборони Олексія Резнікова – це не лише сигнал для мешканців Херсонської області.

Це також пропозиція окупантам: "Біжіть, поки у вас є можливість". І, звичайно, питання не в тому, чи варто знищувати загарбників. Але сценарій, коли їх доведеться оточити та перемогти у бою, передбачає жертви і з боку ЗСУ. А Україна, на відміну від рф, життя своїх солдат береже.

І якщо окупанти не встигнуть втекти з Херсонської області до того моменту, коли шляхи їхнього відступу повністю обріжуть, їх битимуть і знищуватимуть з-за кожного рогу. Здається, влада росії вже свій вибір зробила. Війська з Донбасу перекидають на Херсонщину. Шанси вижити є лише в окремих окупантів, які наважаться тікати.

Ймовірно, саме на Херсонщині і настане остаточний кінець війні путіна. Деокупація Херсонської області призведе до знищення великої кількості окупантів. Після цього ресурсів на нові атаки у Кремля просто не залишиться.

Росія готує інформаційну кампанію у Херсонській області. Але і вона обіцяє провал

За місяці окупації новини про підготовку референдуму, спроби роздати російські паспорти, пенсії, завезти російських учителів – все це закінчилося провалом. Мирні жителі передають інформацію про ситуацію на Херсонщині у СБУ, користуються VPN та саботують усі спроби росіян встановити своє управління.

ЗСУ вже звільнили 53 населені пункти в Херсонській області, заявили в обласній військовій адміністрації. Місцеві раді кожному влученню у військові об'єкти окупантів, навіть якщо зачіпає їхні власні будинки. "Уламками трохи наш будинок зачепило, магазин постраждав. Але це не важливо, головне, щоб наші дійшли якнайшвидше", – розповідають читачі OBOZREVATEL у Каховці Херсонської області.

рф уже готує інформаційну кампанію. Їхня мета – створити враження, що ЗСУ нібито збирається бити по мирній інфраструктурі. Однак у такі фейки здатні повірити лише самі росіяни. Поки що в Україні розвивалися незалежні ЗМІ, змінювалася влада, звучала критика, в росії встановлювалася диктатура та розквітала масована пропаганда.

Тепер фейки росіян дуже легко лягають на підготовлений ґрунт усередині РФ, українці ж здатні відрізнити пропаганду від правдивої інформації. А політтехнологи, яких вже направила до Херсонської області росія, просто безсилі.

Тут згадується історія провалу одного з найвпливовіших російських "спеціалістів". У 2004-му він порадив привезти путіна до Києва, щоб той постояв поруч із президентом Леонідом Кучмою та кандидатом у президенти Віктором Януковичем на площі під час параду перемоги. Росіяни були впевнені, що візит путіна під час такого "сакрального свята" до Києва призведе до злету рейтингу Януковича.

Але в результаті українці ще роками висміювали відео, на якому Янукович безглуздо намагається пригостити Путіна цукеркою просто під час параду. Зрозуміло, жодного росту рейтингу не відбулося, а Янукович після масових протестів, які увійшли до історії під назвою Помаранчева революція, визнав поразку.

Інструменти путінських політтехнологів і пропагандистів мають важливу особливість: вони працюють тільки на території країни-агресора. І нові спроби вплинути на настрої українців закінчаться так само, як і всі попередні: нищівним провалом. Любов до Путіна і бажання воскресити труп імперії, що вже давно згнив, прищепити українцям неможливо.

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