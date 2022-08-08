«Шахтар» у Римі розгромно програв «Ромі» у благодійному матчі, - ФОТО, ВІДЕО

У неділю, 7 серпня в Римі відбувся благодійний матч «Рома» – «Шахтар».

Матч проходив на заповненому 70-тисячнику «Стадіо Олімпіко» у межах Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України і мирних жителів, які потребують допомоги.





На поле команди вивели українські діти-біженці. Гравці «Шахтаря» вийшли з прапорами України та у футболках із назвами міст-героїв, які постраждали від воєнної агресії РФ. Також на формі з’явилася назва нового гуманітарного проекту Pitch In For Ukraine, запущеного сьогодні ФК «Шахтар» та платформою UNITED24. На футболках «Роми» було нанесено синьо-жовті серця.ґ





Ігор Йовічевіч вирішив скористатися схемою із трьома центральними захисниками – у старті вийшли Валерій Бондар, Сергій Кривцов та Микола Матвієнко.

На флангах оборони грали Юхим Конопля й Богдан Михайліченко, у центрі поля діяли Невен Джурасек і Георгій Судаков, а за атаку відповідали Владислав Вакула, Михайло Мудрик та Андрій Кулаков.



Перевага господарів



«Гірники» зі стартових хвилин намагалися ні в чому не поступатися італійському гранду і першими створили небезпеку біля воріт суперника: спочатку Мудрик на ривку пішов від трьох опонентів, але його подача на дальню штангу виявилася трохи неточною, а потім Джурасек перевірив далеким ударом Руя Патрісіу.

Римляни провели серію своїх небезпечних атак, яка зрештою завершилася голом: на 19-й хвилині Пеллегріні обігрався в дотик з партнерами, увірвався до штрафного майданчика і пробив під поперечину – 1:0. Одразу ж міг відповісти Судаков, проте його постріл пройшов трохи вище цілі. У середині тайму донеччан урятував Анатолій Трубін, вигравши ситуацію сам на сам у Дзаніоло, ще раз голкіпер урятував після підступного удару Дібали з-під захисника.

Тиск «Роми» не вщухав, і от уже Дзаніоло закручує м’яч у штангу, а Трубін тягне постріл Дібали зі штрафного. Однак до перерви підопічні Жозе Моурінью таки змогли організувати ще два забиті м’ячі: на 41-й хвилині, підстерігши помилку в штрафному майданчику, Манчіні розстріляв сітку воріт гостей, а в компенсовані секунди зафіксовано автогол Коноплі.



Старання молоді



Перед другою половиною тренерський штаб провів серію замін, випустивши на поле Пятова, Корнієнка, Бондаренка, Тотовицького, Очеретька, Кащука й Сікана.

І знову рівний початок тайму, де обидві команди демонстрували гарний темп і діяли на зустрічних курсах, завершився голом у ворота донеччан: на 59-й хвилині стрімка атака лівим флангом увінчалася влучним ударом Дзаніоло.

У складі «Шахтаря» вийшли свіжі Козік й Топалов: останній одразу ж створив гостроту у штрафному майданчику суперника, та його простріл Кащук і Кулаков замкнути не зуміли. Молоді «гірники» грали дедалі сміливіше, і от уже Свілар рятує римлян після ударів Бондаренка й того ж Топалова. Капітан господарів Пеллегріні відповів на це влучанням у хрестовину воріт Пятова.

Наприкінці Йовічевіч дав відчути атмосферу великого футбольного вечора Кирюханцеву й Фарині, випустивши їх на заключний відтинок. Проте забити за три хвилини до фінального свистка вдалось знову римлянам: Бове оформив остаточний рахунок матчу – 5:0.





«Рома» (Рим) – «Шахтар» (Донецьк) – 5:0 (3:0)



Рим, «Стадіо Олімпіко»



Голи: 1:0 Пеллегріні (19), 2:0 Манчіні (41), 3:0 Конопля (45+1, а/г), 4:0 Дзаніоло (59), 5:0 Бове (87)



«Шахтар»: Трубін (Пятов, 46), Конопля (Кирюханцев, 77), Бондар (Очеретько, 46), Кривцов (к) (Козік, 62), Матвієнко (Фарина, 77), Михайліченко (Корнієнко, 46), Джурасек (Бондаренко, 46) Судаков (Тотовицький, 46), Вакула (Кащук, 46), Мудрик (Топалов, 62), Кулаков (Сікан, 46)