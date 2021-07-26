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  • Стало відомо, скільки насправді залишилось людей в окупованому Маріуполі
Ольга Романова
редактор
17:21, Сьогодні

Стало відомо, скільки насправді залишилось людей в окупованому Маріуполі

Згідно з даними, які оприлюднила російська окупаційна влада в своєму стратегічному плануванні щодо Маріуполя, зараз в місті мешкає 150 тисяч чоловік.

Нагадаємо, що гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко, а також депутат держдуми рф Дмитро Саблін, який контролює розподіл російських грошей в Маріуполі, заявляли, що зараз в місті більше 200 тисяч людей, пише 0629.

Мета такого збільшення, вочевидь - в грошах, які росія виділяє на утримання окупованих територій.

Згідно з російськими прогнозами, тільки в 2025 році чисельність людей в Маріуполі збільшиться до 200 тисяч.

Стало відомо, скільки насправді залишилось людей в Маріуполі, фото-1

Стало відомо, скільки насправді залишилось людей в Маріуполі, фото-1

Нагадаємо, що до війни Маріуполь входив у першу десятку найкрупніших міст України. Його населення складало 480 тисяч чоловік, але разом з переселенцями з ОРДЛО сягало більше 500 тисяч чоловік.

Під час активної фази бойових дій росія вбила близько 50 тисяч маріупольців. Точна кількість загиблих стане відома тільки після звільнення Маріуполя.

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#Маріуполь #населення
Ольга Романова
редактор
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