11:09, Сьогодні
Надійне джерело
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 640 окупантів та 1817танків
Станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 817 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+6) од,
- артилерійських систем – 964 (+4) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засобів ППО – 133 (+1) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),
- крилатих ракет – 185 (+3),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 998 (+5) од,
- спеціальної техніки – 87 (+1).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Центр Донецька обстріляли під час прощання з терористкою Корсою: в ОП заявили, що це зробили росіяни, - ВІДЕО
Оголошення
10:29, Сьогодні
9
09:37, 5 серпня
7
12:03, 31 липня
13
live comments feed...