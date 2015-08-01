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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 640 окупантів та 1817танків

Станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 817 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 076 (+6) од,

артилерійських систем – 964 (+4) од,

РСЗВ – 261 (+0) од,

засобів ППО – 133 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),

крилатих ракет – 185 (+3),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 998 (+5) од,

спеціальної техніки – 87 (+1).

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