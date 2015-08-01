В окупованому Маріуполі російські війська та бойовики «днр» влаштували стрілянину

У захопленому Маріуполі військові російської окупаційної армії та бойовики так званої «ДНР» влаштували стрілянину.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у Лівобережному районі російські окупанти та бойовики ОРДО не змогли поділити награбоване та захотіли вирішити«суперечку» за допомогою вогнепальної зброї.

«За попередньою інформацією, один росіянин легкопоранений та за це п’ять „днрівців“ заарештовано. Сподіваємось на швидку розправу російського військового недоправосуддя», — зазначив Андрющенко.

Він також написав, що інші окупанти намагалися пограбувати будинок у Приморському районі міста, проте натрапили на мінометні міни.

«Мінус два російські робочі бурята-підрядники та ще двоє у важкому стані», — додав Андрющенко.